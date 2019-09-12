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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Soçi'de görüştü

    Putin: Güvenlik ve askeri işbirliği konularında İsrail ile ilişkilerimiz yeni bir nitelik kazandı

    © REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik ve askeri işbirliği konusunda İsrail ile ilişkilerin yeni bir nitelik kazandığını söyledi.

    ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs, 23 Mayıs 2017
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Soçi'de yaptığı görüşme öncesinde, Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

    İki ülke arasında bütün alanlarda düzenli teması desteklediklerini vurgulayan Putin, geçen yıl ticaret hacminde de önemli ölçüde artış yaşandığını ifade etti.

    Putin, Netanyahu'ya, "Açıkçası söyleyeyim, bundan korkmuyorum, büyük çabalarınız sayesinde güvenlik ve askeri işbirliği konularında ilişkilerimiz yeni bir nitelik kazandı. Özellikle uluslararası terörizm tehdidinin devam ettiğini göz önünde bulundurarak bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

    Netanyahu'nun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile detaylı bir görüşme yaptığını hatırlatan Putin, savunma konusunu da birlikte detaylı olarak ele alacaklarını belirtti.

    PUTİN İSRAİL'E GİDECEK

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
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    Ayrıca Putin, İsrail Cumhurbaşkanının kendisini gelecek yılın başında İsrail'de düzenlenecek Uluslararası Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü programına davet ettiğini anımsatarak, memnuniyetle bu davete icabet edeceğini dile getirdi.

    İsrail'de 17 Eylül'de genel seçimler yapılacağını anımsatan Putin, Sovyetler Birliği'nden giderek İsrail'de yaşayan 1,5 milyondan fazla kişiyi kendi insanları olarak saydığını vurguladı.

    Putin, bu yüzden İsrail Parlamentosuna girecek milletvekillerinin kim olacağına ilgisiz olmadıklarını kaydederek, "Parlamentoya girecek milletvekillerinin ikili ilişkilerde elde edilen her şeyi koruyacak ve bizimle birlikte Rus-İsrail ilişkilerini geliştirme yolunda ilerleyebilecek sorumlu politikacılar olacağını umuyoruz." diye konuştu.

    İsrail Başbakanı Netanyahu ise Rusya ile İsrail arasında askeri ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi.

    NETANYAHU: PUTİN İLE İLETİŞİMİMİZ, ÇATIŞMAYI VE SÜRTÜŞMEYİ ÖNLEDİ

    Vladimir Putin-Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Yuri Kadobnov
    Putin, Netanyahu ile görüştü: İkili ilişkiler olumlu ilerliyor

    Netanyahu, "(Putin ile) Aramızdaki kişisel iletişim askerlerimiz arasındaki çatışmayı ve sürtüşmeyi önledi. Bunun bütün bölge için çok önemli bir istikrar unsuru olduğunu söyleyebilirim." dedi.

    İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki uzlaşmanın her zaman çok önemli olduğuna işaret eden Netanyahu, "Ancak şu anda özellikle önemli, çünkü son aylarda İran'ın Suriye topraklarını bize saldırmak için kullanma girişimlerinde keskin bir artış olduğunu gördük. Bu tehdidi kabul etmeye hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Netanyahu, Rusya ile İsrail arasındaki bağların güçlendirilmesinin karşılıklı çok dengeli politikanın sonucu olduğunu belirtti.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu yıl içinde iki kez daha resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret etmişti.

     

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    Etiketler:
    Rusya-İsrail İlişkileri, Benyamin Netanyahu, Vladimir Putin, İsrail, Rusya
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