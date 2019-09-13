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    Nükleer silah

    Rus uzman nükleer bir savaşı tetikleyebilecek nedenleri açıkladı

    © AFP 2019 /
    Rusya
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    Rus uzman Aleksey Arbatov, Rusya ile ABD’nin kazananı olmayacağını bildikleri nükleer bir savaşı başlatmayacaklarını, böyle bir savaşın başka nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

    Nükleer füze
    © AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI
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    Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Enstitüsü (IMEMO RAN) Uluslararası Güvenlik Merkezi Başkanı Aleksey Arbatov, ABD ile Rusya arasında yaşanabilecek nükleer bir savaşın yanlış alarm veya  bölgesel bir ihtilafın küresel çatışmaya dönüşmesi sonucu çıkabileceğini söyledi..

    Daha önce, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, stratejik istikrar alanındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve tarafların karşı olmalarına rağmen, nükleer savaş çıkma riskinin olduğunu belirtmişti.

    'HER İKİ TARAF DA BÖYLE BİR SAVAŞIN KAZANANININ OLMAYACAĞINI BİLİYOR'

    İki tarafın da  böyle bir savaşın kazananının olmayacağını çok iyi bildiğini vurgulayan Arbatov, “Rusya’nın ABD’ye ya da ABD’nin Rusya’ya nükleer saldırısı çok olası bir senaryo değil. Kaygı duyulması gereken başka şeyler var” dedi.

    TU-160 tipi bombardıman uçakları
    © Sputnik / Skryinikov
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    Nükleer savaşın teknik sebeplerden dolayı başlayabileceğini belirten Arbatov şu ifadeleri kullandı: “Birincisi, nükleer çatışma, füze saldırısı uyarı sistemlerinden kaynaklanan bir arıza nedeniyle başlayabilir. Uyarı sistemleri bazen yanlış alarm verebiliyorlar. Bir kriz durumunda taraflardan biri bu yanlış uyarıyı dikkate alarak tepki verirse, nükleer savaş çıkabilir.”

    'TERÖRİSTLERİN PROVOKASYONU SONUCU YANLIŞ ALARM VERİLEBİLİR'

    Yanlış alarmın teknik bir arıza ya da nükleer teröristlerin provokasyonu sonucu verilebileceğini belirten Arbatov, başka bir olasılığın da bölgesel bir çatışmanın küresel savaşa dönüşmesi olduğunu söyledi: “Herhangi bir yerde silahlı çatışmalar ortaya çıkabilir: Karadeniz’de, Kuzey’de, Baltik Bölgesi’nde, Ukrayna’da yani bizim silahlı kuvvetlerimizin çatışmaya girebileceği herhangi bir bölgede. Savaşı kaybetmeye başlayan taraf, çatışmaya son vermek ve gerilimi düşürmek amacıyla sınırlı olacak şekilde nükleer silah kullanmaya karar verebilir. Ancak diğer taraf da nükleer saldırıya nükleer silahla karşılık verecek ve önce taktik silahlar, daha sonra da orta ve uzun menzilli silahlar kulanılmak suretiyle bu tırmanarak devam edecek”.

    Rusya'nın en güçlü silahları.
    © Sputnik / Aleksandr Vilf
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    Arbatov’a göre, INF Anlaşması’nın sona ermesi ve orta menzilli sistemlerin yayılması olasılığı nükleer savaş riskini artırıyor. ABD’nin Avrupa’daki orta menzilli nükleer silahları Rusya için stratejik bir niteliğe sahip olacak ve kulanılmaları durumunda, Moskova aynı silahlarla misilleme yapmanın yanı sıra, stratejik seviyede yanıt verecek, bu da ABD’nin stratejik seviyede karşılık vermesine neden olacak.  

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