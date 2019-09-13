Uşakov: S-400 ekipmanlarının Türkiye'ye tedariki tamamlanmak üzere

Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemiyle ilgili teçhizat ve varlıklarının tesliminin sona ermek üzere olduğunu belirten Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, sistemlerin göreve başlayacağı tarihin birçok faktöre bağlı olduğu için henüz belli olmadığını söyledi.

Uşakov, bugünkü basın brifinginde, “S-400 Triumf füze sistemleriyle ilgili teçhizat ve varlıkların teslimi sona ermek üzere” dedi.

Uşakov, S-400’ün ikinci partisinin teslimiyle ilgili görüşmelerin hangi aşamada olduğu ve ilk partinin ne zaman göreve başlayacağı sorusuna, “Henüz bilmiyorum, bu çok kapsamlı bir mesele. Teçhizat teslimini, uzmanların eğitimini ve diğer konuları içeriyor. Belli bir tarih söylemek zor” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA’DA ASKERİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ KONULARI DEĞERLENDİRİLECEK’

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki Pazartesi Ankara’da gerçekleştireceği görüşme sırasında, askeri teknik işbirliği konularını değerlendireceğini belirterek, “Bildiğiniz gibi (MAKS Havacılık Fuarı’nın yapıldığı Moskova bölgesindeki) Jukovski’de, Erdoğan bir dizi yeni Rus tasarımları inceledi, aralarında 5. nesil Su-57 ve 4++ nesil Su-35 savaş uçakları da vardı” dedi.

MAKS-2019 Fuarı’nda, Erdoğan’a savaş uçaklarının yanı sıra, havacılık sanayisinin diğer başarılarının da sergilendiğini hatırlatan Uşakov, “Bu oldukça kısa sayılabilecek görüşmede, bir şekilde askeri teknik işbirliği konularına değinileceğini düşünüyorum” dedi.

‘SAVAŞ UÇAĞI ALIMI HASSAS BİR KONU, GÖRÜŞMELERDEN BAHSETMEK İÇİN ERKEN’

Uşakov, savaş uçağı alımıyla ilgili görüşmelerin hangi aşamada olduğu sorusuna, “Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alması çok hassas bir konu. Bu yüzden şimdilik bundan bahsetmek için erken” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın MAKS-2019 Fuarı’nda neleri incelediğini herkesin gördüğünü dile getiren Uşakov, “Türk tarafının da buna ilgisi var bizim de” diye ekledi.