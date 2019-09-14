Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'ye her gün binden fazla sığınmacı dönüyor

Rusya Ordusu-2019 Festivali'nde konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Bugün görüyoruz ki, her gün binden fazla Suriyeli yurtdışından evlerine dönüyor. Avrupalılar dahil mevkidaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum, her gün ülkelerine 600-700 kişi geldiğinde bu onlar için büyük bir trajediydi, oysa bu öncelikle herhangi bir sığınma bulabilmek için evlerini terk etmek zorunda kalan bu insanlar için trajediydi" ifadelerini kullandı.

Bugün Suriye’deki durumun Rus askerler sayesinde normalleştiğini söyleyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye’de çalışmaya başladığımızda, teröristlerin işgalinde olmayan araziler ülkenin toplam yüz ölçümünün yüzde 18’ini oluşturuyordu. Bugün ülkede her gün onlarca yeni işletmenin açıldığını, hastanelerin ve okulların çalıştığını, binlerce Suriyeli çocuğun okul gittiğini gördüğümüzde bu okulların askerlerimiz tarafından mayınlardan temizlediğini hatırlamıyoruz. Bu çocukların bu okullar gidebilmesi için birçok çalışanımızın, doktorlarımızın, mühendislerimizin, komutanlarımızın bu çocukların eğitiminin, yaşamlarının güvenli olması için her şey yaptığını hatırlamıyoruz."

Şoygu, ayrıca Rus askeri doktorlarının Suriye’de 2015’ten bu yana 37 binden fazla ameliyat gerçekleştirdiğini hatırlattı.