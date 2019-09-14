Türkiye'nin daveti üzerine TEKNOFEST'te Rus uçakları da yer alacak

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Rusya'dan bir heyetin de davet edildiğini açıkladı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ilgili bakanlıklar ve devlet şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir Rus heyetinin davet edildiği belirtildi.

"Festivalde sergilenecek Rus uçakları, uçuş gösterilerini de yaparak muhteşem TEKNOFEST şenliğine renk katacak" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk tarafının daveti üzerine, 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ilgili bakanlıklar ve devlet şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir Rus heyeti katılacak.

Festival programı kapsamında Rusya’nın robotik teknolojiler, yapay zeka, enerji, ulaştırma, tarım sınai ve diğer öncelikli alanlardaki ileri Ar-Ge ve inovasyon proje ve ürünleri tanıtılacak.

En gelişmiş Rus sivil ve askeri uçak modelleri de seyirciye çıkarılacak. Festival’de sergilenecek Rus uçakları, uçuş gösterilerini de yaparak muhteşem TEKNOFEST şenliğine renk katacak.

Herkesi Rus standlarını gezmeye ve ülkemizin pilotlarının da katılacağı büyüleyici hava şovlarının tadını hep beraber çıkarmaya davet etmekten mutluluk duyuyoruz!"