Edward Snowden Rusya’daki gizli nikahını anlattı

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve Rusya’da yaşayan Edward Snowden, 2 yıl önce sevgilisi Lindsay Mills ile gizlice nikâh kıydığını anlattı.

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve Rusya’da yaşayan Edward Snowden, The Guardian'a verdiği röportajda 2 yıl önce sevgilisi Lindsay Mills ile Rusya’da bir evlendirme dairesinde gizlice nikâh kıydığını anlattı.

Snowden, Rusya'da yaşadığı ilk zamanlarda kendisini yalnız ve dünyadan izole edilmiş hissettiğini, ayrıca Amerikan istihbarat servislerinin kendisini takip ettiğinden endişe ettiğini belirtti.

Eski NSA çalışanı ayrıca daha önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lindsay Mills’i Moskova’daki dairesinin kapısında gördüğünde kendisine tokat atmasını beklediğini itiraf etti: “Kız arkadaşınızdan kaçtınız, o sizi televizyondaki haberlerde gördü ve evinize dönemeyeceğinizi anladı. Benim yerinde siz olsaydınız ne beklerdiniz?”

"Dünyadaki en güçlü devletin ‘bitirmeyi’ istediği bir insandım” diyen Snowden, şimdiyse Moskova’da rahatça dolaştığını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldığını, dostlarıyla kafe ve restoranlarda buluştuğunu ve Rusya’daki geleceğini planladığını aktardı.

2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Snowden’in biyografisini yazdığı ‘Permanent Record’ (Kalıcı Sicil) adlı kitabının 17 Eylül’de piyasaya çıkması bekleniyor.