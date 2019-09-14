Edward Snowden Rusya’daki gizli nikahını anlattı

Snowden, Rusya'da yaşadığı ilk zamanlarda kendisini yalnız ve dünyadan izole edilmiş hissettiğini, ayrıca Amerikan istihbarat servislerinin kendisini takip ettiğinden endişe ettiğini belirtti.
Eski NSA çalışanı ayrıca daha önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lindsay Mills’i Moskova’daki dairesinin kapısında gördüğünde kendisine tokat atmasını beklediğini itiraf etti: “Kız arkadaşınızdan kaçtınız, o sizi televizyondaki haberlerde gördü ve evinize dönemeyeceğinizi anladı. Benim yerinde siz olsaydınız ne beklerdiniz?”
"Dünyadaki en güçlü devletin ‘bitirmeyi’ istediği bir insandım” diyen Snowden, şimdiyse Moskova’da rahatça dolaştığını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldığını, dostlarıyla kafe ve restoranlarda buluştuğunu ve Rusya’daki geleceğini planladığını aktardı.
Snowden’in biyografisini yazdığı ‘Permanent Record’ (Kalıcı Sicil) adlı kitabının 17 Eylül’de piyasaya çıkması bekleniyor.
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