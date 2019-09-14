‘Rusya ile ABD, diplomatik temsilciliklerinin çalışmalarının normale dönmesi için sürekli temas halinde’

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Moskova ve Washington’un diplomatik temsilciliklerinin çalışmalarının normale dönmesi konusunda sürekli olarak görüştüklerini belirtti.

Sputnik’e konu ile ilgili açıklama yapan yetkili, Moskova ve Washington’un diğer konuların yanı sıra diplomatik temsilciliklerinin çalışmalarının normale dönmesi konusunda da sürekli olarak görüştüklerini kaydetti.

Yetkili, “Amerikalılarla uzman düzeyindeki bu görüşmeler düzenli olarak yapılıyor. Diğer konuların yanı sıra Rusya’nın ABD’deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarının normale dönmesini de kapsayan diyaloğumuz aslında devamlı olarak yapılıyor” diye konuştu.

Daha önce Rus medyası, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman’ın ifadelerine atıfla geçen gün Viyana’da iki ülkenin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların sayısının arttırılmasını kapsayan Rus-Amerikan görüşmelerinin yapıldığını yazmıştı.