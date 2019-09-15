Rus siyasetçi, Batı’nın Moskova'yı enerji pazarından çıkarmaya çalıştığı yönündeki sözleri yorumladı

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Sergey Kalaşnikov, Alman meslektaşının sözlerine destek vererek, OPAL kararının gerçekten de Gazprom’un imajına zarar verdiğini ve Rusya’nın zarar etmesine yol açabileceğini belirtti.

Bu tür kararların Avrupa devletlerinin çıkarlarıyla da çeliştiğine vurgu yapan Kalaşnikof şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Adalet Divanı’nın kararı açıkça batı Avrupa’daki gaz tüketimini sınırlamak için emsal teşkil ediyor. Bu durum aynı zamanda Avrupa’daki tüketiciler için yeni zorluklar yaratıyor. Avrupa Adalet Divanı’nın siyasi hedefleri, Avrupalıların çıkarlarıyla fena halde çelişiyor. Bunun kış sezonunun arifesinde yapılması durumu daha da kötüleştiriyor.”

Daha önce Almanya İçin Alternatif Partisi üyesi Robby Schlund, Avrupa Adalet Divanı’nın OPAL doğal gaz boru hattı konusundaki kararının siyasi olduğunu ve Rusya’yı bir gaz tedarikçisi olarak itibarsızlaştırmaya çalışarak Avrupa enerji pazarından çıkarmaya çalıştığını söylemişti.