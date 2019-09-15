Rus Dışişleri'nden ABD'nin Sırbistan Büyükelçisi'nin Yugoslavya'nın bombalanmasıyla ilgili sözlerine yanıt

ABD'nin Belgrad büyükelçisi Kyle Scott, 1999 yılındaki bombardımana Sırpların daha geniş bir çerçeveden bakmaları gerektiğini belirterek, "O zamandan bu yana 20 yıl geçti. Artık ilerleme zamanı. Washington ile Belgrad böyle bir ilerleme için çok iyi bir temele sahip" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Facebook sayfasından Scott'un açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi:

"İşte Scott'un mantığı. Aslında, ABD’nin her şeyden önce, bombaladıkları insanlardan özür dileyip uranyumlu mermilerle yaralanan ve sağlıklarını kaybedenler için tazminat ödemeleri gerekiyor. Ancak ondan sonra, patlayıcı-toksik olmayan uygun bir temel kurarak 'ilerleme' çağrısı yapabilirler."