Rus parlamanter: Pompeo, İran ve Suudi Arabistan'ı birbirine düşürmeye çalışıyor

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Üyesi Adalbi Şagoşev, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçlamasını iki Ortadoğu ülkesini birbirine kışkırtma girişimi olduğunu belirtti.

Şagoşev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birincisi, bu İran ve Suudi Arabistan'ın birbirine kışkırtılmasıdır. Pompeo'nun yaptığı şey Ortadoğu'nun iki büyük gücünü birbirine düşürmektir. Eğer bu provokasyon amacına ulaşırsa, son on yılın en ciddi sıcak noktasına tanık olacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un ardından görevden alınabileceğini dışlamayan Şagoşev, Trump'ın Bolton'u bazı Ortadoğu ülkeleriyle ilgili temelsiz ifadeleri nedeniyle görevden aldığını öne sürdü.

Pompeo, Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırıyla ilgili olarak, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddetmişti.