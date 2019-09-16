Rus MS-21 yolcu uçağının uluslararası prömiyeri TEKNOFEST'te yapılacak

OAK, sertifikasyon testlerini geçen MS-21 için Türkiye'deki festivalin uluslararası prömiyer niteliğinde olacağını vurguladı.
Yeni #Rus uçağı MS-21-300 ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) September 16, 2019
Uçak, «#TEKNOFEST2019» Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmak üzere #İstanbul’a geldi.
Video: MC-21-300-Day by Day #Rusya #RusyaTürkiyehttps://t.co/PfmiMD3bJ8 pic.twitter.com/P3J77OdmSW
MS-21 yolcu uçağının yapım çalışmaları 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Seri üretime başta 2017 başlanılması isteniyordu, ancak mevcut planlar doğrultusunda üretime 2020 sonundan önce geçilmeyecek.
Daha önce TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul’da gösteri uçuşu yapmıştı.
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