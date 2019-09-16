Rus MS-21 yolcu uçağının uluslararası prömiyeri TEKNOFEST'te yapılacak

Şirketten yapılan açıklamada, "Festivale en yeni Rus yolcu uçağı MS-21, Superjet 100 yolcu uçağı, Be-200 amfibi uçağı ve Su-35 çok işlevli avcı uçağı katılacak. Uçuş programına katılacak uçaklardan bazıları, stantta da sergilenecek" dendi.

OAK, sertifikasyon testlerini geçen MS-21 için Türkiye'deki festivalin uluslararası prömiyer niteliğinde olacağını vurguladı.

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Ay başında Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.

MS-21 yolcu uçağının yapım çalışmaları 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Seri üretime başta 2017 başlanılması isteniyordu, ancak mevcut planlar doğrultusunda üretime 2020 sonundan önce geçilmeyecek.

Daha önce TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul’da gösteri uçuşu yapmıştı.