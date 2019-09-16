Rosatom: Akkuyu’nun ikinci blokunun inşasına yıl sonuna kadar başlamayı planlıyoruz

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 63. Genel Konferansı çerçevesinde gazetecilere konuşan Aleksey Lihaçev, Akkuyu nükleer santralinin ikinci blokuyla ilgili “Yıl sonuna kadar ilk betonu dökmeyi planlıyoruz” dedi.

Lihaçev, “Türk regülatorla olan işbirliği deneyimlerimizden yola çıkarak, üçüncü blokun inşasına yönelik lisansın bu yılın sonunda ya da 2020 başında bir zamanda verileceğini düşünüyorum” açıklamasını da yaptı.

Ağustos sonunda Türkiye, Rosatom’a ikinci blokun inşası için lisans vermişti.