Rus uzman: ABD Suriye'de güç eylemleriyle Astana sürecini sekteye uğratmaya çalışacak

Fenenko, “İlk görev, Suriye’nin sınırlarının yeniden çizilebileceği hakkındaki spekülasyonlara son vermek amacıyla ülkenin toprak bütünlüğü konusunda beyanda bulunmak. Belgede büyük bir olasılıkla yer alabilecek ikinci konu, barışçıl çözüm formatını devreye alma gerekliliğini, yani Suriye’nin geleceğinin ne şekilde ele alınması gerektiğini beyan etmek. Üçüncü konuysa Kürt sorunu ve Kürtlerin yeni Suriye’deki rolü” diye konuştu.
Liderlerin bugün İdlib’de kalan teröristlerin yok edilmesi, Türkiye’nin gözlem noktaları gibi konuları da ele alacaklarından emin olduğunu, fakat bu konuların sonuç bildirisine şimdilik yansıtılmayacağını kaydetti:
Suriye krizindeki ABD’nin rolüne de değinen Fenenko, Ankara’da bu konuda görüşülecek konulara kıyasla daha çok ilgi çekecek konunun, ABD’nin bugünkü üçlü görüşmeye nasıl bir tepki vereceği olduğunu vurguladı:
"Astana formatında yapılan her işbirliğine ABD, süreci baltalamak amacıyla her zaman güç eylemleriyle yanıt verdi. Daha Nisan 2017’de bu format yeni oluşturulurken Humus bölgesindeki üsse hava saldırısında bulundular. Mayıs 2017’de gerilimi düşürme bölgeleri konusunda mutabakat sağlandıktan sonra Suriye’ye yine saldırdılar. Nisan 2018’de Astana formatı çerçevesinde yapılan müzakereler sonrasında Suriye’ye yeniden büyük hava saldırıları gerçekleştirildi. Şimdiki soruysa bu görüşmeye ABD’nin ne şekilde yanıt vereceği ve ben, Amerikan tarafından yeni provokasyonlar olasılığını dışlamıyorum.”
Çeviren: Erkan Kurtuluş
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