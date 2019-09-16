Rusya'dan Aramco saldırısı hakkında açıklama

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilsici Vasiliy Nebenzya, Suudi Arabistan'ın petrol sahasına yapılan saldırının sorumluları konusunda ''çelişkili açıklamalar'' olduğunu ve ''sonuca varmak için acele edilmemesi'' gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanı Rus Büyükelçi Nebenzya gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Nebenzya, ABD'nin saldırının arkasında İran olduğu iddialarına ilişkin, "Sonuca hemen atlamayalım, çelişkili açıklamalar var. Ensarullah sorumluluk üstlendi. ABD, 'sorumlu İran diyor'. Elimizde net bir tablo yok'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teyide bağlı olarak hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu'' açıklamasının sorulması üzerine Nebenzya, "Bu tür olayların daha büyük çatışmalara yol açacağından büyük endişe duyuyoruz. Körfez'de ve çevresinde yeterince sorun var ve büyük bir çatışma kesinlikle felaketle sonuçlanır" yanıtını verdi.