Rostec CEO'su, Rusya'yı dünyaya kapatma olasılığıyla ilgili: Teknik olarak mümkün değil

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in CEO’su Sergey Çemezov, Rusya’yı tüm dünyaya kapatmanın teknik olarak mümkün olmadığını belirterek, “Bunun için çok para ve çaba gerekecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen mayıs ayında, ülkede internete erişimi engelleyecek tehditlere karşı önlem alınmasını öngören yasayı imzalamıştı. Yasa, telekomünikasyon operatörlerinin ağlarına, yasadışı bilgilere erişimi kısıtlama yasalarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden teknik araçların kurulmasını öngörüyor. Araçlar, devlet tarafından temin edilmeli.

Yasa, toplumda tartışmalara yol açtı. Projenin karşıtları, ülkenin izolasyonda kalmasından korkuyor. Çemezov, kapalılık ve güvenliği sağlama kavramlarını karıştırmamaya çağırdı.

RBC’ya konuşan Çemezov, "Söz konusu olan, rezerv sistemlerin oluşturulması, gerektiğinde devreye sokulacak. Ama kendi kendimize izolasyon koşullarını yaratmayı kimse düşünmüyor" dedi.

Şirketinin, ilgili yasayı hayata geçirmek için gereken tüm teknolojilere sahip olduğunu söyleyen Rostec CEO’su, Rusya’nın, stratejik tesisleri korumak için savunma alanında faaliyet gösterecek kendi internet ağına ihtiyacı olduğu görüşünü de dile getirdi.

"Bu, misal nükleer santralin çalışmasını engellemeleri veya iletişim sistemlerini devreden çıkarmaları mümkün olmaması için lazım. Ama sanırım böyle bir şeyi göze alamazlar zaten, çünkü savaş ilan anlamına gelir"diyen Çemezov, tüm dünyaya kapanmanın mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı.