Kırım yönetiminden Kırım'a 'Tavrida' isminin eklenmesi fikrine destek

Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Muradov, "Rusya’nın birçok bölgesinde, Rusya Federasyonu adıyla yeni devlet oluştuktan sonra bu uygulanıyor. Hatırlatırım Yakutya-Saha, Kuzey Osetya-Alanya ve Federasyon’un diğer birçok bölgesi, geleneksel adının yanı sıra tarihi adını da kullanıyor" dedi.

Kırım Yunanlarının, Kırım Cumhuriyeti’ne eski adı Tavrida’nın eklenmesi teklifinin önemli bir girişim olduğunu dile getiren Muradov, halkın destek vermesi durumunda bu fikri Kırım Devlet Konseyi ve diğer devlet organlarında tartışmayı önerdi.

Diğer yandan Kırım Toplum Odası Başkanı Grigoriy İoffe, bölgenin adının değişmesine karşı çıkarak, bunun 'boş işler' olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan İoffe, "Tarihi adı geri getirmektense tarihi belleği, gelenekleri, kültürel değerleri geri getirmek lazım. İsim değiştirme oyunları ancak toplumu böler ve gereksiz tartışmalara yol açar" diyerek 'uygun argümanın' sunulması durumunda, gerekirse Toplum Odası’nın bu girişimi inceleyebileceğini de sözlerine ekledi.

Kırım Anayasası yazarlarından, Kırım Parlamentosu Yasama Komitesi Başkanı Sergey Trofimov, yeni anayasa oluşturulduğunda ‘Tavrida’ adının değerlendirilmediğini belirterek, "Cumhuriyetin politik ve hukuki statüsünü ve Kırım adını korumak çok önemliydi" dedi.

Trofimov, ulusal ve kültürel özerklik başkanlarından gelen böyle girişimlerin tartışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kırım Yunanları Bölgesel Ulusal ve Kültürel Özerklik Başkanı İvan Şonus, Kırım Cumhuriyeti’ne eski adı Tavrida’nın eklenmesini teklif ettiklerini açıklamıştı.