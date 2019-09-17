Kayıt
13:09 17 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Rusya’da mahkeme, protestolarda polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle Rus aktörün 3.5 yıl hapsine hükmetti

    © REUTERS / Evgenia Novozhenina
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol

    Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, 3 Ağustos’ta muhalifler tarafından gerçekleştirilen izinsiz protestolar sırasında polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle 23 yaşındaki aktör Pavel Ustinov hakkında 3.5 yıl hapis cezası kararı aldı. Ustinov ise suçlamayı reddederek protestolara karışmadığını ileri sürdü.

    © REUTERS / TATYANA MAKEYEVA
    Moskova’da yapılan izinsiz gösteride 30 gözaltı
    Moskova’da Tverskoy mahkemesi, izinsiz protestolar sırasında gözaltına alınan aktör Pavel Ustinov’un 3.5 yıl hapsine hükmetti.

    Mahkeme belgelerine göre, polis memuru Aleksandr Lyagin, 3 Ağustos’ta kamu düzenini bozduğu ve izinsiz protestolarda aktif rol aldığı gerekçesiyle Pavel Ustinov’u gözaltına aldı. Ustinov’un karşı koyması sonucunda, polisin omzu çıktı.

    SADECE ORADAN GEÇTİĞİNİ İDDİA ETTİ

    Ancak mahkemede Ustinov suçsuz olduğunu belirterek protestolara katılmadığını, sadece yoldan geçtiğini iddia etti.

    Ustinov mahkemede “Bir elimde telefonum, bir elimde kulaklığım kenarda duruyordum. Sonra beni çevirip dövmeye başladılar. Bir kez bile karşı koymadım” dedi.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
    Peskov: Protestoculara karşı orantısız güç kullanımı kabul edilemez, ancak Moskova’daki kargaşanın önüne geçilmeliydi
    Savcılar ise Ustinov hakkında başta 6 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in mahkeme kararları hakkında yorumda bulunmadığını ifade etti.

    8 Eylül’deki yerel seçimler öncesinde gerçekleşen izinsiz protestolar nedeniyle daha önce beş kişi hakkında hapis cezası kararı çıkmıştı.

    Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

    Moskova Kent Duması seçimleri
    © Sputnik / Valery Melnikov
    Rusya’da seçimlerin ardından tüm valiler yerlerini korudu
    Rusya’daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

    Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

    Sunduğu imzaların yüzde 10’undan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.

    Etiketler:
    Aktör, izinsiz, Muhalif, Protesto, Hapis cezası, Şiddet, Polis, Pavel Ustinov, Moskova, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Alman fotoğrafçı Nicolai Brügger'in Norveç'te çektiği bu kare, yarışmanın Kutup Işıkları kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.
    2019’un en iyi astronomi fotoğrafları
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet