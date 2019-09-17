Rusya’da mahkeme, protestolarda polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle Rus aktörün 3.5 yıl hapsine hükmetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, 3 Ağustos’ta muhalifler tarafından gerçekleştirilen izinsiz protestolar sırasında polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle 23 yaşındaki aktör Pavel Ustinov hakkında 3.5 yıl hapis cezası kararı aldı. Ustinov ise suçlamayı reddederek protestolara karışmadığını ileri sürdü.

Moskova’da Tverskoy mahkemesi, izinsiz protestolar sırasında gözaltına alınan aktör Pavel Ustinov’un 3.5 yıl hapsine hükmetti.

Mahkeme belgelerine göre, polis memuru Aleksandr Lyagin, 3 Ağustos’ta kamu düzenini bozduğu ve izinsiz protestolarda aktif rol aldığı gerekçesiyle Pavel Ustinov’u gözaltına aldı. Ustinov’un karşı koyması sonucunda, polisin omzu çıktı.

SADECE ORADAN GEÇTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ancak mahkemede Ustinov suçsuz olduğunu belirterek protestolara katılmadığını, sadece yoldan geçtiğini iddia etti.

Ustinov mahkemede “Bir elimde telefonum, bir elimde kulaklığım kenarda duruyordum. Sonra beni çevirip dövmeye başladılar. Bir kez bile karşı koymadım” dedi.

Savcılar ise Ustinov hakkında başta 6 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in mahkeme kararları hakkında yorumda bulunmadığını ifade etti.

8 Eylül’deki yerel seçimler öncesinde gerçekleşen izinsiz protestolar nedeniyle daha önce beş kişi hakkında hapis cezası kararı çıkmıştı.

Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

Rusya’daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

Sunduğu imzaların yüzde 10’undan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.