Rusya, haftada dört gün çalışma sistemini test edecek

Rusya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan ‘haftada dört gün çalışma sistemini’ test etmeyi değerlendiriyor.

İzvestiya'ya konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Yardımcısı Pyotr Zeselskiy’nin açıklamasına göre, Rusya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, üretkenliği arttırmak için belirli şirketlerde haftada dört gün çalışma sistemine geçiş denemesi yapmayı müzakere ediyor.

Deney kapsamına imalat, tarım, bilim ve teknik sektörlerinden şirketler yer alacak.

Bakan Yardımcısı, “Genellikle şirketlerde çalışanlar, mesai saatlerinin yüzde 30 ila 40’ını hiçbir şey yapmadan geçiriyorlar. Bizim gayemiz ise iş gününü kısaltmaktan ziyade daha verimli hale getirilmesini sağlamak” açıklamasını yaptı.

Bunun yanında Zeselskiy, mevcut durumda haftada dört gün çalışma sistemine geçileceğine dair bir kesinlik olmadığını açıkladı. Aynı zamanda çalışma günlerinin azaltılmasına dair nihai kararın yalnızca tek bir şirketin değerlendirilmesi sonucu alınamayacağını, çok daha geniş ölçekli bir araştırmanın yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Cenevre’deki Uluslararası İş Konferansı’nda yaptığı konuşmada yeni teknolojilerin etkisiyle gelecekte toplumun haftada beş gün değil, dört gün çalışabileceğini söylemişti. Ancak ardından, çalışanların bu sözlerini fazla ciddiye alıp çalışma günlerinin azaltılması adına hemen beklenti içine girmelerini istememişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, gelir ve üretkenlikte artış gözlemlenmeden haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesinden söz edilemeyeceğini söylemişti.

Söz konusu fikir, Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu ve Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da destek görmüştü. Ancak yapılan anketlere göre Rus işçilerin büyük çoğunluğu, bu fikre destek vermiyor.