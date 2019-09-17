İzvestiya: Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'yi barışa yaklaştırdı

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov; Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin çabaları sonucunda Suriye'de barışçıl çözüm için dönüşü olmayan yola girildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle üçlü zirve yaparak Suriye'de çözüm bekleyen sorunları ele aldı. Taraflar, Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri üzerinde mutabakat sağlandığını vurguladı.

İzvestiya gazetesi, dünkü zirveye ilişkin haberinde "Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'yi barışa yaklaştırdı" başlığını kullandı.

'BARIŞÇIL ÇÖZÜM SÜRECİNDE DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLA GİRİLDİ'

Zirveyi İzvestiya gazetesine değerlendiren Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleriyle ilgili mutabakat sürecinin bu tarihe kadar gelmesinin bir anlam ifade etmediğini belirtti.

"Zira Suriye meselesinde en önemli olan husus semboller değil, üç ülkenin çabalarıyla barışçıl çözüm sürecinde dönüşü olmayan yola girilmiş olmasıdır. Komiteye ilişkin sarkan görüşmeler, Suriye krizinin dış nedenlerinin yanında iç nedenleri olmasına dayanıyor" diyen Klimov, Suriyeli hükümet ve muhalefet temsilcilerinin yan yana çalışacağı bir komite kurmanın kolay bir iş olmadığının altını çizdi.

'GERÇEKTEN ÇÖZÜMÜ HEDEFLEYEN GÜÇLERİN ZAFERİ'

Rusya Arap Ülkeleriyle Dostluk ve İşbirliği Derneği Başkanı Vyaçeslav Matuzov da, komitenin çalışmalarına başlayacağı anın üç ülkenin barışçıl çabalarının 'finiş noktası' olacağını ifade etti.

Matuzov, üyelere ilişkin mutabakatı Suriye'de gerçekten çözümü hedefleyen güçlerin zaferi olarak niteledi.

'EN BÜYÜK SORUN İDLİB'

İzvestiya yazarı Aleksey Zabrodin, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın iki yıl içinde hissedilir sonuçlar elde ettiğini, geniş çaplı çatışmaların sona erdiğini ve ülkenin kademeli olarak normal yaşama döndüğünü belirterek, bir dizi çözüm bekleyen sorun kaldığını ve farklı çevrelerce yaklaşık 5 bin militanın bulunduğu ifade edilen İdlib gerilimi azaltma bölgesinin en büyük sorun olduğunu kaydetti.

Vyaçeslav Matuzov ise, İdlib sorununun çözümü için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.