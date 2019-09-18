Kırım lideri Aksenov, cumhuriyetin adının değiştirilmesine karşı çıktı

Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım’ın adının değiştirilmesi konusundaki tartışmalara son verilmesi ve konunun tarihçiler tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Vkontakte’deki hesabından bir paylaşım yapan Aksenov, Kırım’ın adının değiştirilmesi konusundaki tartışmalara son verilmesi ve konunun tarihçiler tarafından ele alınması çağrısında bulundu.

Aksenov, “Kırım’ın adının Tavrida olarak değiştirilmesi, tarihi isimlerin çifte kullanımı konuları ile ilgili tartışmalara son verilmesi gerektiği kanısındayım. Bu tür girişimler gereksiz ve güncel değil” ifadelerini kullandı.

2014’te Rusya Federasyonu’na Kırım Cumhuriyeti’nin döndüğünü hatırlatan Aksenov, bu nedenle özellikle bu adın korunması gerektiğine dikkat çekti:

“Bu konularla ilgili tartışmalar, bilim ve tarih çevrelerine bırakılması gerekiyor.”

Tarihi öğrenme ve yarımadanın çeşitli çağlarda hangi adları taşıdığını hatırlama çağrısı yapan Aksenov, bununla birlikte ‘cumhuriyeti Rusya’nın refah seviyesi yüksek ve kendi kendine yeten bir bölgesi, Kırımlıların hayatını da konforlu ve güvenli hale getirmek’ olan şimdiki görevin üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini vurguladı.

Daha önce Kırım Yunanları Bölgesel Ulusal ve Kültürel Özerklik Başkanı İvan Şonus, Kırım Cumhuriyeti’ne eski adı Tavrida’nın eklenmesini teklif ettiklerini açıklamıştı. Daha sonra Sputnik’e konuşan Şonus, toplumun isim değişikliğine hazır olmadığını ifade etmişti.