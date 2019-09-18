Rusya: Bulgaristan’ın yılbaşına kadar TürkAkım’dan gaz sevkiyatına hazır olmasını umuyoruz

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya-Bulgaristan Hükümetlerarası Komisyonu toplantısı çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sırbistan’a boru hattı inşası konusuyla ilgili olasılıkları görüştük. Boru hattının inşasının 1 Ocak’a kadar tamamlanması, TürkAkım üzerinden gaz akışını başlatmak için Bulgaristan tarafının bize vermiş olduğu süreçlere bel bağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’ın, Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar topraklarındaki gaz sevkiyat sisteminin genişletilmesi ile ilgilendiğini belirten Manturov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Kuşkusuz biz de TürkAkım üzerinden çalışmaların geliştirilmesiyle ilgileniyoruz. Ülkenin parlamentosu 2018 sonunda yeni bir enerji stratejisini kabul etti. Bu çerçevede biz de projenin geliştirilmesiyle ilgilendiğimizi belirtiyoruz. Bu proje sadece Bulgaristan için değil, bölgemizin tamamı için büyük önem arz ediyor. Bu nedenle de projeye Balkan Akımı adını verdik.”

Manturov ayrıca Bulgaristan’ın 1 Ocak’a kadar boru hattının Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar olan kısmının inşasını tamamlaması gerektiğini ifade etti.

Manturov, “1 Ocak 2020 yılına kadar. Böyle bir hedef koyuldu” dedi.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Bulgaristan ve Sırbistan’ın gaz sevkiyat sistemlerinin, TürkAkım üzerinden gaz alımı yapabilmesi için 2019 sonuna kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.