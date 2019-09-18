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19:34 18 Eylül 2019
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    Rusya- Türkiye- Bayrak

    ‘Rusya’nın Türkçe kullanan nüfusa sahip bölgelerinin Türkiye ile özel ilişkileri bulunuyor’

    © AA /
    Rusya
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    Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ortaklığını genişletme isteğini yorumlayan Rus uzman Dolgov, iki ülke arasında uzun süredir başarıyla devam eden işbirliğinde Rusya’nın Türkçe kullanan nüfusa sahip bölgelerinin Türkiye ile özel ilişkilerinin etkili olduğunu belirtti.

    Kızıl Ordu Korosu
    © AA /
    Kızıl Ordu Korosu, hem Rusça hem Türkçe söyledi
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    Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Ticaret Danışmanı Feridun Başer, Rusya ile işbirliğinde metalürji, lojistik ve eğitim gibi sektörlerin ümit vaat ettiğini düşündüklerini ifade etti. Başer, Rusya’da mağaza açan Türk firmaların giderek arttığını, Türk şirketlerin ülkede daha fazla var olmaya başladığını vurguladı.

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi kıdemli uzmanı Boris Dolgov, Radyo Sputnik’e demecinde Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik, askeri-teknik ve siyasi alandaki işbirliğinin uzun süredir devam ettiğine dikkat çekti.

    Dolgov, “Ekonomik işbirliği her iki taraf için de yararlı ve içerikleri sürekli olarak genişleyen çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu nedenle Türk tarafının işbirliğinin genişlemesi konusundaki açıklamaları, ülkelerin bu yöndeki tutumları ile aynı” diye konuştu.

    İkili partnerliğin en önemli alanlarından biri olarak TürkAkım projesinin geliştirildiği ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaatının devam ettiği enerji sektörünü gösteren Dolgov, en  son başarıya Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini satın almasıyla imza atılan askeri-teknik alanının da önemine vurgu yaptı.

    Moskova ile Ankara arasındaki işbirliğinin tarihi bir geçmişi olduğuna ve diğer hususların yanı sıra bölgeler arası partnerliğe de bağlı olduğuna dikkat çeken Dolgov, şöyle konuştu:

    “Tataristan, Başkurdistan ve Rusya’nın Türkçe kullanan nüfusa sahip diğer bölgeleri de Türkiye ile özel ekonomik ve kültürel bağları bulunuyor, onlar iki ülkenin bölgeleri arasındaki işbirliğini genişletmeye yönelik ‘Türk Dünyası’ projesinde yer alıyor.”

    Bunun yanında Rusya ve Türkiye arasında her şeyden önce Suriye krizine yönelik yaklaşımları açısından şimdilik bir takım siyasi ihtilafların hala olduğunu belirten Dolgov, aynı zamanda Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Ankara’da gerçekleştirdikleri son zirvenin tarafların bu konudaki tutumlarının da yakınlaştığını gösterdiğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’daki üçlü zirve sonrasında ‘Suriye'de siyasi çözüm umutlarını yeşertecek önemli kararlar aldıklarını’ açıklamıştı.

     

    Etiketler:
    Türkçe, Türkiye, Rusya
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