Jirinovskiy, Rusya'yla birleşmesi gereken iki ülkenin adını verdi

Jirinovskiy, "Rusya ve Belarus’u tek bir devlet içinde birleştirme zamanı çoktan geldi. Gelin önce gümrük ve vergilerden başlayalım. Tek devlet olur olmaz Belarus refaha kavuşacak. Gelin insanlara hareket özgürlüğünü, devasa kaynakların temin ettiği için eurodan daha güçlü olan ortak ruble verelim. Bu, Ukrayna için de geçerli. Zira Rusya tarihsel olarak Büyük Rusya ve Küçük Rusya’dan oluşuyordu. Bunun kökünde Rusya var. Biz eskiden birlikte yaşıyorduk ve şimdi sadece bunu geri getirmemiz lazım" diye konuştu.

Kimsenin insanların özgürlüğünü kısmaması gerektiğini kaydeden Jirinovskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belarusça konuşmak isteyen varsa buyursun. Ukraynaca konuşmak isteyen varsa buyursun. Milli gazeteler, tiyatrolar, okullar kalmalı. Ama yine de tek bir dil kullanmak daha rahat. Sovyetler zamanını çok iyi hatırlıyorum. Rus olmayan birçok insan büyük bir memnuniyetle Rusça konuşuyordu. Misal ben sıkça Abhazya’ya giderdim. Orada Gürcüler, Abazalar, Ruslar, Estonyalılar, Ermeniler yaşıyor ve herkes aralarında Rusça konuşuyor. Beş dil birden öğrenecek değiller ya..."

Rus politikacı, böyle birleşik ülkede genel olarak etnik kimliği göstermemenin, 'sadece ortak ülkenin vatandaşı olmanın' en doğrusu olacağını da sözlerine ekledi.