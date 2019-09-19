Rusya, Sovyetler Birliği’yle ‘yasal bağlarını’ koparıyor: Anlamını yitiren kanunlar ‘giyotine gönderilecek’

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ‘giyotin usulü’ denilen yöntemle, lüzumsuz ve etkisiz kanunların kaldırılması talimatını verdi. Bu kapsamda 1917 yılından 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği ve Sovyet Rusya’da yürürlüğü girmiş pek çok yasak, 2020 yılından itibaren yürürlükten kaldırılacak.
Giyotin usulü, düşürülemeyen ama parlamentoda kanun çıkarmak için yeterli çoğunluğa sahip olmayan bir hükümetin kanun çıkarabilmesini sağlayan bir yöntem. Bu usul neticesinde Rusya’nın dört bir yanındaki iş yerlerinde kanepe ve tüylü halılar kullanılabilir hale gelecek. Zira geçtiğimiz 60 yıl boyunca iş yerlerine söz konusu eşyaları koyanların, teknik olarak yasaları ihlal ettiği kabul ediliyordu. Zira 1958 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Bakanlar Kurulu; gösterişle mücadele etmek adına kamu kurum ve kuruluşlarında dekorasyon amacıyla yumuşak mobilyalarla beraber yün ve ipekten dokunmuş kumaşların kullanılmasını yasaklamıştı.
Sovyetler Birliği’ndeki tüm ürünler, hatta ekmek bile GOST standartlarına (devlet standartlarına) uygun olarak üretilmek durumundaydı. Tahıl Ürünleri Bakanlığı’nın 1990 yılında yürürlüğe koyduğu düzenlemede, her çeşit ekmek somununun üzerine atılacak kesik sayısı dahi belirlenmişti. Ancak bu yılın şubat ayından itibaren, Rus fırıncılar yasaları ihlal etme kaygısı gütmeksizin ürettikleri ekmeklerin üzerine istedikleri kadar kesik atabilecek.
RSFSC Halk Komiserleri Konseyi’nin 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik Devrimi’nden hemen sonra imzaladığı karara göre, günlük 8 saat, haftada 48 saat çalışma programı belirlenmişti. Ancak bu yasa da haftalık çalışma saatinin 40 saati geçemeyeceğini öngören İşçi Yasası’na aykırı olduğu için ‘bıçak altına girecek.’
Hükümet, bu yılın sonuna dek giyotin usulüyle yürürlükten kaldıracağı Sovyet yasalarının listesini oluşturacak.
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