Kayıt
03:06 19 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları

    Rusya, Sovyetler Birliği’yle ‘yasal bağlarını’ koparıyor: Anlamını yitiren kanunlar ‘giyotine gönderilecek’

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 41
    Abone ol

    Rus hükümeti, Sovyetler Birliği döneminde kanunlaştırılan ve günümüz modern Rusyasının gelişimine ayak bağı olan ’anlamını yitiren’ yasalardan kurtulmaya hazırlanıyor. Yürürlükten kaldırılacak olan yasaların listesi, yıl sonuna dek belli olacak.

    LİRA DENİZALTISI Sovyet denizaltı projelerinin arasında en ilgi çekici olanlardan biri, Proje 705 ‘Lira’ kapsamında üretilen ve denizcilerin ‘otomat’ dedikleri torpidolu denizaltıları oldu. Bu denizaltılarda geniş bir biçimde kullanılan otomatik kumanda sistemlerinin sayesinde mürettebat sayısının 31 kişiye düşmesi sağlandı. Lira’ların düşük ağırlığı ve üzerlerindeki güçlü nükleer motor sayesinde bu denizaltılar, 41 knot’a (75,93 km/saat) kadar hız geliştirebiliyordu. Lira projesinin başlatıldığı 60’lı yıllarda ABD Donanması, maksimum 26 knot hız geliştirebilen torpidolu denizaltılara sahipti.
    public domain
    NATO’nun Sovyet denizaltılarıyla mücadele için yaptığı ‘çılgın planlar’: Havadan mıknatıs bombardımanı
    Kanepelerin ve tüylü halıların kullanımını siyasi göçmenlerin mallarına el koyulmasına imkân tanıyan eski Sovyet kanunları, yıllar boyunca Rusya’nın gelişimine mani oldu. Ancak Rus hükümeti, günün şartlarına uymayan 20 bin yasanın yürürlükten kaldırılması için kolları sıvadı.

    Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ‘giyotin usulü’ denilen yöntemle, lüzumsuz ve etkisiz kanunların kaldırılması talimatını verdi. Bu kapsamda 1917 yılından 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği ve Sovyet Rusya’da yürürlüğü girmiş pek çok yasak, 2020 yılından itibaren yürürlükten kaldırılacak.

    Giyotin usulü, düşürülemeyen ama parlamentoda kanun çıkarmak için yeterli çoğunluğa sahip olmayan bir hükümetin kanun çıkarabilmesini sağlayan bir yöntem. Bu usul neticesinde Rusya’nın dört bir yanındaki iş yerlerinde kanepe ve tüylü halılar kullanılabilir hale gelecek. Zira geçtiğimiz 60 yıl boyunca iş yerlerine söz konusu eşyaları koyanların, teknik olarak yasaları ihlal ettiği kabul ediliyordu. Zira 1958 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Bakanlar Kurulu; gösterişle mücadele etmek adına kamu kurum ve kuruluşlarında dekorasyon amacıyla yumuşak mobilyalarla beraber yün ve ipekten dokunmuş kumaşların kullanılmasını yasaklamıştı.

    Vladimir Jirinovskiy
    © Sputnik / Ekaterina Çesnokova
    Jirinovskiy: Rusya ABD ve Avrupa'dan çok daha iyi durumda, ABD'yi SSCB'yle aynı son bekliyor
    Yürürlükten kaldırılacak olan yasalardan birisi de 1927 yılında yürürlüğe girmiş olan ‘mülk zapt ve istimlak yasası’. Bu yasa kapsamında hükümet, siyasi gerekçelerle ülkeden ayrılan vatandaşların mal varlıklarına el koyabiliyordu. Bu kapsamda pek çok göçmen el koyma işlemi gerçekleşmeden evvel ülkelerine dönerlerse mal varlıklarını koruyabiliyordu. Ancak Joseph Stalin dönemindeki karşıt görüşlülerin tasfiyesi durumu göz önünde bulundurulduğunda, pek çok kişi bu yasal boşluktan faydalanamıyordu.

    Sovyetler Birliği’ndeki tüm ürünler, hatta ekmek bile GOST standartlarına (devlet standartlarına) uygun olarak üretilmek durumundaydı. Tahıl Ürünleri Bakanlığı’nın 1990 yılında yürürlüğe koyduğu düzenlemede, her çeşit ekmek somununun üzerine atılacak kesik sayısı dahi belirlenmişti. Ancak bu yılın şubat ayından itibaren, Rus fırıncılar yasaları ihlal etme kaygısı gütmeksizin ürettikleri ekmeklerin üzerine istedikleri kadar kesik atabilecek.

    RSFSC Halk Komiserleri Konseyi’nin 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik Devrimi’nden hemen sonra imzaladığı karara göre, günlük 8 saat, haftada 48 saat çalışma programı belirlenmişti. Ancak bu yasa da haftalık çalışma saatinin 40 saati geçemeyeceğini öngören İşçi Yasası’na aykırı olduğu için ‘bıçak altına girecek.’

    © RT .
    Sovyet çizgi film karakterleri Game of Thrones karakterlerine dönüştü: Çiburaşka Daenerys, Piglet Jon Snow oldu
    Yürürlükten kaldırılacak yasalardan birisi de, Sovyet gerçekleriyle oldukça özdeşleşmiş bir durum. 1926 yılında yürürlüğe giren bu yasa kapsamında memur çocukları ve işçi çocuklarının üniversite başvurularında eşit olarak değerlendirilmesi öngörülüyor. Ancak neredeyse 100 yıl sonra bile, neden üniversite başvurularında en başından böyle bir ayrımın yapıldığını anlamak güç.

    Hükümet, bu yılın sonuna dek giyotin usulüyle yürürlükten kaldıracağı Sovyet yasalarının listesini oluşturacak.

    Etiketler:
    Bolşevik Devrimi, Dmitriy Medvedev, Kanun, Sovyetler Birliği, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    SoloTürk ve Türk Yıldızları TEKNOFEST 2019'da yaptığı uçuş gösterisiden kareler
    Solo Türk ve Türk Yıldızları TEKNOFEST 2019'a damgasını vurdu
    Karikatür
    Trump: İran ile ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır değilim
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet