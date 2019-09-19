Rusya, ülkenin en kuzey noktasına geniş kapsamlı bir radar sistemi kurmayı planlıyor

Rusya, ülkenin en kuzey noktasında yer alan Çelyuşkin Burnu’na geniş çaplı bir radar sistemi kurmayı planlıyor. İnşa edilmesi planlanan radarın maliyetinin 1.2 milyar ruble (yaklaşık 106 milyon Türk lirası) olacağı tahmin ediliyor.

Krasnoyarsk haber ajansı NGS24’ün haberine göre, Rusya Federasyonu Sınır Düzenleme Kurumu, Cape Chelyuskin burnuna geniş çaplı bir radar sistemi kurmayı planlıyor. Söz konusu sistemin inşasının 33 ay sürmesi bekleniyor.

Yapılacak olan inşaatın ihalesi, sınır geliştirme kurumu Rosgranstroy tarafından duyuruldu. Resmi olarak ‘Çelyuşkin’in Radyoteknik Noktası’ olarak adlandırılan projenin maliyetinin 1.2 milyar ruble (yaklaşık 106 milyon Türk lirası) olacağı tahmin ediliyor.

Radar inşaatı projesi askeri olarak nitelendirildiğinden ötürü, sözleşmenin detayları basına yansımadı.

Severnaya Zemlya Takımadaları’ndan Vilkitskiy Boğazı’yla ayrılan Taymır Yarımadası’nda bulunan Çelyuşkin Burnu, Rus ana karasının en kuzey noktası.

Kuzey Denizi üzerinden yapılan tüm nakliyatların söz konusu boğazdan geçiyor olması, bölgeyi Rusya’nın kuzeyinin gelişiminde oldukça kilit bir nokta haline getiriyor.

Çelyuşkin Burnu’nda 1930’lu yıllarında başında bir kutup araştırma merkezi kuruldu. Günümüzde bölgede meteorolojik çalışmalar sürdüren on kişi olduğu biliniyor. Söz konusu merkezdeki çalışmalar, Sevmeteo Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Aynı zamanda söz konusu burun, Savunma Bakanlığı tarafından yalnızca helikopterlerin inebildiği bir uçuş pisti olarak da kullanılıyor