Rusya’dan Google’a bir para cezası daha

Rusya Anti Tekel Servisi (FAS), yasa dışı reklamcılık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle Google’ı 100.000 ruble (yaklaşık 9 bin Türk lirası) para cezasına çarptırdı. Söz konusu cezanın gerekçesi, Google’ın reklam verme lisansı olmayan AliExpress şirketi adına Google Adwords aracılığıyla reklam yayınlaması.

Rusya Anti Tekel Servisi, Google’ı sıkça para cezasına tabii tutuyor. Google’ın ödediği en yüksek meblağ ise, iki yıllık bir kovuşturma neticesinde 2017 verdiği 438 milyon ruble (yaklaşık 40 milyon Türk lirası).

Rusya’da Temmuz 2018’de, arama motorlarının yasaklı içeriklere yönelik bağlantıların gizlemesi yönünde bir kanun yürürlüğe girmişti. Google ise yasaklı sitelerin yer aldığı federal bilgi sistemine bağlanmayı reddetmişti. Temmuz ayında ise Roskomnadzor, Rusya kanunları doğrultusunda filtreleme yapmadığı gerekçesiyle Google’a 700 bin ruble (yaklaşık 60 bin Türk lirası) para cezası kesmişti. Google’ın ise söz konusu cezayı hala ödemediği biliniyor.

Ayrıca Rus telekomünikasyon denetleme servisinin yetkilileri, Facebook ve Google gibi reklam servislerinin seçim yasakları geçerliyken siyasi reklamların yayılmasına katkıda bulunmuş olmasını ‘Rusya’nın iç işlerine müdahale’ şeklinde değerlendirebilecekleri uyarısında bulunmuştu.