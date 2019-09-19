Lavrov: Aramco saldırısının, Rusya'nın Basra Körfezi güvenlik inisiyatifine ilgiyi artırmasını umuyoruz

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırıyı değerlendiren Lavrov, Rusya'nın uzun süre önce önerdiği Basra Körfezi güvenlik inisiyatifinin önemine dikkat çekti.

Lavrov, "Bu inisiyatifi birkaç yıldır gündeme getiriyoruz ve bu yaz yaklaşımımızı yenileyerek özel bir sunum yaptık. Bu, oldukça basit olgulara dayanıyor. Tüm Basra Körfezi ülkeleri ile onların bölge içi ve dışındaki partnerleri müzakere masasına oturmalı ve barış, güven, şeffaflık, karşılıklı askeri faaliyetlere katılım davetleri, diyalog kurulması gerektiği anlayışını pekiştirecek farklı adımlar geliştirme gibi çok basit adımlar yardımıyla gerilimi azaltmaya başlamalı" dedi.

Rusya'nın inisiyatifine ilgiyi hissettiklerini ancak henüz tüm aktörlerin ilgisini çekemediklerini anlatan Lavrov, 'üzücü olay' şeklinde nitelediği Suudi Arabistan'daki saldırının meslektaşlarını bu inisiyatife daha dikkatli yaklaşmasını sağlayacağını umduğunu vurguladı.

Lavrov, sistematik şekilde hareket etmeleri ve mutabakat sağlamanın daha kolay olacağı tüm taraflarca kabul edilebilir çerçeveler oluşturmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, temmuz ayında yayınladığı Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptinde, bölge ülkelerine Basra Körfezi’nde silahsızlandırılmış bölgelerin kurulmasını içeren 'silah kontrol anlaşmaları' yapma çağrısında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan konsept metninde, “Rusya, ek görüşme ve detaylı çalışmaları gerektiren ön fikirler olarak güvenlik, güven ve kontrol önlemleri paketi ile ilgili aşağıdaki hususları sunar. Basra Körfezi’ndeki durumla ilgili olarak, bu bölgede bulunan devletler ve bölge dışından olan taraflar, örneğin silahsızlanmış bölgelerin oluşturulmasını, füzeler de dâhil olmak üzere istikrarı bozabilecek sıradan silah yığılmalarının yasaklanmasını, tüm tarafların silahlı kuvvetlerini dengeli bir şekilde azaltılmasını içeren silah kontrol anlaşmaları imzalar” ifadelerine yer verilmişti.

Metinde, güvenlik sisteminin yapılandırılmasında ilerleme sağlandıkça dış ülkelerin bölgedeki askeri varlıklarını kısıtlaması ve bölge ülkeleri ile diğer ülkeler arasında müşterek güven önlemlerinin oluşturulması gibi konuların konuşulmaya başlanabileceği kaydedilmişti.