Rus istihbaratı, Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıyla ilgili veri topluyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırının arkasında kimlerin durduğuna dair bilgi toplamakta olduklarını söyledi.

SVR Direktörü Narışkin, bugünkü basın toplantısında, Aramco tesislerine dönük saldırının arkasında kimlerin olabileceği hakkındaki sorusuya, "Bu verileri topluyoruz ama nihai sonuç çıkarmak için erken" dedi.

İran’a yönelik suçlamaları da değerlendiren Narışkin, "Sağlam kanıt olmadan sonuç çıkarmanın doğru olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abkayk ve Hureys petrol tesislerine bir dizi saldırı düzenlenmişti.

Saldırıları Husiler üstlenirken, ABD tarafı İran'ı suçlamıştı.