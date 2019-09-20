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    Rusya'da Vatan Savunucuları Günü

    Rusya Devlet Duması, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Anlaşmasını onayladı

    © Sputnik / Denis Abramov
    Rusya
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    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 12 Ağustos 2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde imzalanan Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Anlaşmasını onayladı. Anlaşma, bölge dışı ülkelerin Hazar Denizi'nde askeri güç bulundurmasını yasaklıyor.

    Rusya, 1996'dan beri üzerinde çalışılan ve 12 Ağustos 2018'de Aktau'da Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin liderleri tarafından imzalanan Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Anlaşmasının onay sürecinde bir adımı daha geride bıraktı.

    Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi
    © Sputnik / Alexey NIKOLSKY
    ‘Hazar Denizi Anlaşması, Türkiye için çok iyi gelişmeler doğuracaktır’
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Temmuz'da Duma'ya sunduğu anlaşma vekiller tarafından onaylandı ve Rus hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

    Yayınlanan açıklama notuna göre anlaşma, bölge dışı ülkelerin Hazar'da askeri güç bulundurmasını yasaklarken 5 kıyıdaş ülkeyi Hazar Denizi'nin güvenliğinin korunmasından ve kaynaklarının yönetilmesinden sorumlu tutuyor.

    Anlaşma, Hazar Denizi’nde deniz taşımacılığını ve alanın toplu kullanım düzenini tespit eden hükümleri, karasuları ve balıkçılık bölgelerinin sınırlarını belirleme ve Hazar Denizi’nin dibi ve içini sektörlere ayırma mekanizmalarını, su altı kablo ve boru hatlarını döşeme koşullarını ve kıyı ülkelerin işbirliğine dair diğer konuları içeriyor.

    Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi
    © Sputnik / Alexey NIKOLSKY
    Üzerinde 22 yıl çalışılan Hazar Denizi Anlaşması imzalandı
    Hazar Denizi’ne kıyı ülkelerin egemenliği, egemen hak ve yetkilerinin sınırlarının netleşmesinin, Rusya’nın bölgede partnerleri ile ilişkilerinde istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlenmesine, katkıda bulunacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın ayrıca güvenlik, ulaştırma, nakliye, balıkçılık, doğal kaynakların keşif ve üretimi alanlarındaki işbirliğini genişletmek için uygun koşullar yaratacağının altı çizildi.

    Hazar Denizi'ne kıyısı olan Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın liderleri, Aktau kentindeki Hazar Beşlisi zirvesinde bir araya gelerek anlaşmayı imzalamıştı.

    Denizin yasal statüsü hakkındaki çalışmalar 1996'dan beri devam ediyordu.

    Etiketler:
    Vladimir Putin, anlaşma, Kazakistan, Hazar Denizi, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya
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