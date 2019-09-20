Rogozin: Uzaya Türk kozmonot gönderilmesi konusunda görüşmeler sürüyor, ancak bir karar alınmadı

Gazetecilere konuşan Rogozin, UUİ’ye Türk kozmonot gönderilmesi konusuna ilişkin “Bu konu henüz çözüme kavuşmadı. Sadece MAKS’ta işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik böyle güçlü bir ivme vardı” dedi.
Bir karar alınması halinde uçuşun ne zaman gerçekleşeceği hususunda da tahminde bulundu.
Rogozin “Teorik olarak büyük ihtimalle 2023 yılında. Zira bir hazırlık sürecine ihtiyacımız var. 2021-2023 döneminde hazırlık yapılır. Bir kozmonotun UUİ’ye uçabilmesi için gereken minimum hazırlık süresi bu” dedi.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında Türk lidere UUİ’ye bir Türk astronotu göndermeyi önermişti.
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