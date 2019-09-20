Zaharova: BMGK çerçevesinde Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana formatında görüşme gerçekleşebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, New York’ta gelecek hafta yapılacak BMGK Genel Kurul toplantısı kapsamında Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana formatında Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılabileceğini ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “Lavrov’un katılımıyla Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantıları ve başka bir dizi çok taraflı görüşme planlanıyor. Astana formatında Suriye konulu bakanlar toplantısı üzerinde de çalışılıyor” dedi.

Zaharova, toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bir görüşme yapılması üzerinde de çalışıldığını kaydetti.