Zaharova: BMGK çerçevesinde Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana formatında görüşme gerçekleşebilir

Zaharova, toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bir görüşme yapılması üzerinde de çalışıldığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, New York’ta gelecek hafta yapılacak BMGK Genel Kurul toplantısı kapsamında Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana formatında Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılabileceğini ifade etti.
Zaharova, toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bir görüşme yapılması üzerinde de çalışıldığını kaydetti.
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