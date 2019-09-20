Polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus aktör serbest bırakıldı

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, savcının talebini kabul eden mahkeme, tedbir kararını değiştirerek Ustinov’un serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından gözaltı merkezinde tutulan Ustinov, gün içinde buradan ayrılacak ve daha sonra gelecek hafta görülecek temyiz duruşmasına kadar Moskova’dan ayrılmadığına dair imza verecek.

Mahkeme sözcüsünün açıklamasına göre, Ustinov hakkında daha önce verilen ceza kararına yönelik temyiz duruşması 26 Eylül’de görülecek.

Ustinov hakkında daha önce polis memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3.5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

Mahkeme belgelerine göre, polis memuru Aleksandr Lyagin, 3 Ağustos’ta kamu düzenini bozduğu ve izinsiz protestolarda aktif rol aldığı gerekçesiyle Ustinov’u gözaltına almıştı. Ustinov’un karşı koyması sonucunda, polisin omzu çıkmıştı. Ancak mahkemede Ustinov suçsuz olduğunu belirterek protestolara katılmadığını, sadece yoldan geçtiğini söylemişti.

Rusya’da 8 Eylül’deki yerel seçimler öncesinde binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestolar gerçekleşmişti. Protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.