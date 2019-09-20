Kırım, beş yıl daha Aksenov'a emanet

Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlandığı 2014 yılından beri Kırım lideri olarak görev yapan Sergey Aksenov, parlamentoda yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle bir dönem daha yarımadayı yönetme yetkisi kazandı.

74 koltuklu Kırım parlamentosu, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi adayı Aksenov, Komünist Parti adayı Sergey Bogatırenko ve Liberal Demokrat Parti adayı Pavel Şperov arasında seçim yaptı.

46 yaşındaki Aksenov, oyların tamamını alarak beş yıl daha yarımadayı yönetmeye hak kazandı.

Aksenov, oylamanın ardından yemin ederek ikinci dönem için göreve başladı.

Bu arada yasa gereği Kırım hükümeti istifa etti. Aksenov, yeni kabinenin iki hafta içinde belirleneceğini söyledi.

Kırım Anayasası'na göre Kırım lideri, en fazla iki dönem üst üste görev yapma hakkına sahip.