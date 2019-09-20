Rusya: ABD’nin Körfez’deki eylemleri bölgeye istikrar getirmeyecek

ABD ve müttefiklerinin Körfez bölgesindeki eylemlerinin bölgeye sadece istikrarsızlık getirdiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, atılan tüm adımların tek amacının durumun iyileştirilmesi olması gerektiğini kaydetti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Daha önce de defalarca söyledik, bu bölgede alınan tüm tedbirlerin ana hedefinin durumu istikrara kavuşturma olması gerektiğini temel alıyoruz. Maalesef ABD ve bazı diğer ülkelerinin politikası bu sonuca yol açmıyor, aksine istikrarsızlıktan başka hiçbir şey olmuyor. Bu kadar”.

Zaharova, “Bu yönde atılan tüm adımlar yasal gerekçeye dayanmalı ve ana hedefi bölgedeki durumu iyileştirme ve istikrara kavuşturma olmalı” diye vurguladı.