Lavrov ile Guterres, Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugünkü telefon görüşmesinde, Körfez bölgesindeki durumu ve Ankara’daki üçlü görüşmesinin sonuçlarını değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler’in gündemindeki güncel sorunlar ele alındı. Özellikle Ankara’daki üçlü görüşme ve Körfez bölgesindeki mevcut durum ışığında, Suriye’deki krizin çözümüne destek görevi üzerinde duruldu" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana üçlü zirvesi için Ankara’da bir araya gelmişti.

Görüşmede, Suriye’deki insani durumun iyileşmesi ve politik sürecin etkinleşmesi yönünde somut adımlar üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Daha önce ABD, İran'ı Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına saldırmakla suçlamıştı. İran suçlamaları reddediyor.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki 15 hedefi vurmaya hazır olduklarını ama bu konuda acele etmediklerini söylemişti.