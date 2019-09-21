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16:55 21 Eylül 2019
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    Rusya: ABD’nin planları doğrultusunda güvenlik tehditlerine ilişkin yeni bir analiz gerçekleştirmek durumundayız

    © AFP 2019 / US Navy/Renso Amariz
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin en kısa zamanda ordusunu kısa ve orta menzilli füzelerle donatma planları doğrultusunda, Moskova’nın ulusal güvenlik ve stratejik istikrara yönelik tehditlere ilişkin yeni bir analiz daha gerçekleştirmek durumunda kalacağını duyurdu.

    Nükleer silah
    © AFP 2019 /
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    Rus Dışişleri’ne göre, ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) kurtarmak için yeni yollar aramak yerine, yapıcı diyaloğa giden her türlü fırsatın önünü tıkayarak anlaşmanın feshine yönelik prosedürleri 2 Ağustos’ta tamamladı. Bunun sonucunda da oluşturulması onlarca yıl alan bir silah kontrol sistemine ciddi darbe vurdu.

    Bu adımın belirli bölgelerde uluslararası güvenlik için geniş çapta olumsuz sonuçlar doğurmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Rus Dışişleri açıklamasında, ABD’nin fesih sürecinden iki hafta sonra Tomahawk füzesi grubundan anlaşmada yasaklı menzilde bir füze denediğine dikkat çekildi.

    Sergey Ryabkov
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    Açıklamada şöyle denildi:

    "Bu amaçla MK-41 füze sistemi kullanıldı. Rusya’nın, ABD tarafının INF’nin uygulamasına ilişkin duyduğu endişelerin başlıca unsuru buydu. Bu durum yalnızca uzun süredir var olan endişelerimizin haklılığını göstermiyor, ayrıca Washington’ın anlaşmanın feshine daha önceden hazırlandığını ve bir süredir anlaşmada yasaklı silahları geliştirmekle ilgilendiğini ortaya koyuyor."

    ‘DİYALOĞA AÇIĞIZ’

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    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
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     “Bu nedenle ve ABD Savunma Bakanlığı’nın orduyu kısa ve orta menzilli füzelerle donatma çağrıları doğrultusunda Rusya; ulusal güvenliği ve stratejik istikrarının yanı sıra ABD yapımı Aegis Ashore ve MK-41 sistemlerinin Avrupa’da konuşlandırılması, Pasifik bölgesinde de konuşlandırılmak istemesi tehlikelerine ilişkin yeni bir analiz gerçekleştirmek durumunda.”

    Uluslararası güvenliği arttırmak amacıyla Moskova’nın Washington’la yapıcı ve eşit düzlemde bir diyalog için kapısını açık tuttuğunun altını çizen Rus Dışişleri, Washington’a silah yarışını tetikleyecek adımlardan kaçınma ve söz konusu füze tiplerinin konuşlandırılmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

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    Rus Dışişleri açıklaması, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silah kontrol, nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma anlaşmaları ile bu anlaşmalara bağlılığına ilişkin yeni raporunun ardından geldi.

    ABD yönetimi, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği iddiasıyla 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos'ta ABD'nin INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.

    INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

    Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    ABD Savunma Bakanlığı, anlaşmadan çekildikten kısa bir süre sonra 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzesinin başarıyla test edildiğini açıklamıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha sonra ordu yetkililerinden, ABD’nin denemesini yaptığı füzeye karşı ‘her şeyi içeren önlemler’ için hazırlık yapmalarını istemişti.

    Etiketler:
    MK-41 füze sistemi, Tomahawk, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), ABD, Rusya Dışişleri Bakanlığı
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