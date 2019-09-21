Rus senatörden ABD’nin Körfez kararına ilişkin açıklama: Bölgedeki kriz riskini artırıyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yüzlerce asker gönderme planlarının bölgedeki gerginliği ve kriz riskini artırdığını belirtti.

Suudi petrol devi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı sonrası ABD yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yüzlerce asker gönderilmesini planladıklarını duyurmasıyla ilgili Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.

Kosaçev “ABD yine sınırlarından uzaktaki yerlerde askeri varlığını arttırmanın bir istikrar faktörü olduğunu düşünüyor. Bu her zamanki gibi gerginliğin yanı sıra kriz ve öngörülemez senaryoların gerçekleşmesi riskini arttırıyor. Bölgesel aktörlerin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin bu konuyu düşünme vakti” dedi.

‘KARA OPERASYONU HAZIRLIĞI MI?’

Şu aşamada ABD’nin bu kararının illa bir kara operasyonuna hazırlanıldığı anlamına gelmediğini, Pentagon’un savunma görevlerini yerine getirecek sınırlı sayıda güçten söz ettiğini aktaran Kosaçev şu uyarıda bulundu:

‘ASKER SAYISI HIZLA ARTABİLİR’

“Ancak ‘Başladıktan sonra gerisi kolay’ sözünde dendiği gibi: Washington’a İran’a yeni bir provokasyon isnat etmek yeterli olacaktır. Böylece gönderilen asker sayısı hızla artabilir."

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine geçen hafta düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.