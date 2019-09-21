Rusya’da bir alışveriş merkezinde yangın

Vladivostok kentindeki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Maksim’de büyük bir yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken 160 işyeri zarar gördü.

Rusya'nın Vladivostok’taki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Maksim’de 23.00’da yangın çıktı. 1500 metrekarelik bir alanı kaplayan yangın yapılan müdahalelerin ardından söndürüldü.

Ребят, там тц Максим горит pic.twitter.com/XK9Fd3ydpp — просто Алина (@roseisincoma) September 20, 2019

​Yangın sırasında içeride bir ziyaretçi yoktu. Ön verilere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ancak 160 işyerinin zarar gördüğü belirtildi.

Давно не было. Во Владивостоке загорелся ТЦ "Максим". pic.twitter.com/nLD2aZHLiy — Не Дума РФ (@nodumagos) September 20, 2019

Bölge savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Basında ise yangının alışveriş merkezinin en üst katındaki bir kafede çıktığı bilgisi yer aldı.

Rusya’nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan bir yangında çoğu çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.