Rusya'da IŞİD'e ait faal hücrenin 3 üyesi gözaltına alındı

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Sözcüsü Valeriy Gribakin, Nijnevartovsk kentinde radikalizm yanlısı ve IŞİD’in Rusya’daki faal hücresinin üyesi olduğu belirlenen 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan Gribakin, Rosgvardiya mensuplarının Nijnevartovsk kentinde radikalizm yanlısı ve IŞİD’in Rusya’daki faal hücresinin üyesi olduğu belirlenen 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Gribakin, “Rosgvardiya’nın Hantı-Mansiysk Özerk Bölge İdaresine bağlı çevik kuvvet ekipleri, düzenlenen operasyon çerçevesinde terör faaliyetlerinde bulunduğu şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma makamının iddiasına göre bu kişiler, vatandaşları ideolojik propagandaya tabi tutmak ve terör örgütünün faaliyetlerinde yer almaları için ikna etmek, terörizme mali destek sağlamak, ideolojinin propagandasını yapmak ve terörizmi haklı çıkarmak gibi yasaklı faaliyetlerde bulunuyordu” diye konuştu.

Rosgvardiya Sözcüsü, gözaltına alınan şüphelilerin radikalizm yanlısı ve Rusya’da yasaklı olan IŞİD’in faal hücresinin üyeleri olduklarının belirlendiğini sözlerine ekledi.