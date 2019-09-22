Şoygu: Rusya Suriye’deki testlerden sonra 12 çeşit silahın üretimine son verdi

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Moskovskiy Komsomolets gazetesine verdiği röportajda Suriye’deki operasyon sırasında test edilen silahlara değindi. Şoygu, testleri başarısızlıkla sonuçlanan geleceğe dönük geliştirilen 12 silah türünün üretimine son verildiğini, 300 silah örneğinin ise modernize edildiğini ifade etti.

Orgeneral Şoygu, “Suriye’deki çatışmalar sonucunda elbette ki çok fazla sayıda uçuşun geniş analizi yapıldı. Suriye deneyimleri dikkate alınarak yaklaşık 300 tip silahın modernize edildiğini, geleceğe dönük umut vat ettiği düşünülen 12 örneğin ise üretimden ve kullanımdan kaldırıldığını söyleyebilirim” diye konuştu.

Geçen ağustosta Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına atıfla yayınlanan haberlerde Suriye’deki operasyon sırasında test edilen yeni ve modernize edilmiş silahların 231 örneğinin yüksek verimlilik gösterdiği ifade edilmişti.