‘Serbest kalan Rus denizciler geminin ele geçirilmesi davasında tanıklık ediyor’

Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği basın ataşesi Oleg Ksenofontov, Kamerun kıyılarında ağustos ayında korsanlar tarafından kaçırılıp rehin alınan ve bu yakınlarda serbest bırakılan Rus denizcilerin Alman gemisinin ele geçirilmesi davasında tanıklık ettiklerini bildirdi.

Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan Ksenofontov, Kamerun kıyılarında ağustos ayında korsanlar tarafından kaçırılıp rehin alınan ve bu yakınlarda serbest bırakılan Rus denizcilerin Alman gemisinin ele geçirilmesi davasında tanıklık ettiklerini, Interpol kontrolünde süren soruşturmada Rus kolluk kuvvetlerinin de yer aldığını belirtti.

Ksenofontov, “Soruşturma prosedürleri henüz tamamlanmadı. Soruşturma Interpol’ün kontrolünde devam ediyor. Bizim kolluk kuvvetlerimiz de katılıyor. Rus denizciler Frankfurt’ta otelde kalıyor, durumları normal. Sorguya çekilmiyorlar, mülakata alınıyorlar, zira geminin ele geçirilmesi olayı ile ilgili tanık olarak geçiyorlar” diye konuştu.

Fidyenin tutarı ile ilgili bilgilerin kısa sürede beklenmemesi gerektiğini kaydeden Ksenofontov, “Soruşturma ile ilgili bir takım somut şeyler ortaya çıkmadıkça fidye ilgili yorum yapılmayacak. Soruşturmanın ne kadar süreceği belli değil” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, korsanlar tarafından kaçırılıp rehin alınan ve bu yakınlarda serbest bırakılan Rus denizcilerin Almanya’da olduğunu, gelecek hafta içinde Rusya’ya dönmelerinin beklendiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurmuştu.

Rus denizciler, korsanların 15 Ağustos’ta Kamerun’un liman kenti Douala kıyılarında Alman bir şirkete ait olan Marmalaita isimli yük gemisine saldırmaları neticesinde rehin alınmıştı.

Korsanların rehin aldıkları kişileri serbest bırakmak için fidye istemesi ardından müzakereler ağustos sonunda başlamıştı. Korsanlara ödenmiş olan fidye tutarı hakkında ise bir açıklama yapılmış değil.