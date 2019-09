Rusya'da 'CIA ajanı' Smolenkov hakkında arama kararı çıkarıldı

Sputnik'in Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Smolenkov hakkında Interpol nezdinde arama kararı çıkarıp çıkarmadığı sorusuna bakanlıktan verilen yanıtta, "Yürürlükteki mevzuata göre, kişi hakkındaki Rusya İçişleri Bakanlığı Interpol Dairesi'nin tasarrufunda bulunan bilgiler, yalnızca arama talebinde bulunan tarafın izniyle paylaşılabilir" dendi.

Bakanlık, talepte bulunan tarafın kim olduğunu açıklamadı.

Bakanlığın aranan kişilere ilişkin veri tabanındaki bilgilere göre Smolenkov, 'kayıp' kişiler listesinde yer aldığı için aranıyor.

The New York Times (NYT) gazetesine göre Kremlin'de görev yaptığı öne sürülen Oleg Smolenkov adlı şahıs, on yıllar evvel CIA hesabına çalışmaya başlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Smolenkov’un Kremlin’de çalıştığını, ancak hiçbir zaman üst düzey bir görev yürütmediğini ifade etmişti. Peskov, Smolenkov’un Rus istihbarat verilerine erişiminin olmadığını da belirtmişti.