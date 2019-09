'CIA ajanı' Smolenkov'un eşi ve çocukları hakkında arama kararı

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanına göre Rusya'da 1984 doğumlu Antonina Smolenkova ve çocukları hakkında arama kararı çıkarıldı.

Bakanlığın aranan kişilere ilişkin veri tabanındaki bilgilere göre Smolenkova ve çocukları, 'kayıp' kişiler listesinde yer aldığı için aranıyor.

Daha önce Oleg Smolenkov hakkında da arama çıkarıldığı basına yansımıştı.

The New York Times (NYT) gazetesine göre Kremlin'de görev yaptığı öne sürülen Oleg Smolenkov adlı şahıs, on yıllar evvel CIA hesabına çalışmaya başlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Smolenkov’un Kremlin’de çalıştığını, ancak hiçbir zaman üst düzey bir görev yürütmediğini ifade etmişti. Peskov, Smolenkov’un Rus istihbarat verilerine erişiminin olmadığını da belirtmişti.