ABD, BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen 10 kişilik Rus heyetine vize vermedi

Rus senatör Kosaçev, BM Genel Kurulu'na katılmak için başvuruda bulunan ve kendisinin de yer aldığı 10 kişilik Rus heyetine ABD tarafından vize verilmediğini açıkladı. Zaharova, ABD'yi yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Rus basınına konuşan Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "ABD tarafı, uluslararası toplum önündeki yükümlülüklerini ihlal ederek, 74. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün New York'a uçmayı planlayan Rus resmi heyetine ve beraberindeki kişilere gereken süre içinde vize düzenlemedi" dedi.

Kosaçev, ABD'nin tutumunu 'açıklaması ve dayanağı bulunmayan rahatsız edici bir eylem' olarak niteledi.

'LAVROV VE POMPEO GÖRÜŞMESİNİN ANA KONUSU OLACAK'

Rus heyetine vize verilmemesine bir tepki de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin BM üyelerine saygı göstermediğini ve BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.

Zaharova, "ABD'nin egemen ülkelerin ve uluslararası kurumların haklarına saygı göstermeyen bu yeni eylemi ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki acziyeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun New York'ta yapacağı görüşmenin ana konusu olacak" ifadelerini kullandı.

'BELGELER ZAMANINDA TESLİM EDİLDİ'

Zaharova, Washington'un Rus heyetine teknik nedenlerden dolayı vize verilmediği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Rus yetkililerin belgelerini ABD'lilerin belirttiği sürede teslim ettiğini de kaydetti.

Zaharova, "Uçuştan yaklaşık bir buçuk ay önce verilen belgeler, 'erken teslim edildiği' gerekçesiyle iade edildi" diye ekledi.