Konaşenkov: Teröristlere teknik imkânlarını geliştirmelerinde birileri yardım ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 3 Eylül’de Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü yakınlarında düşürülen militanlara ait iki İHA’da, basit görüntülerine rağmen karmaşık tekniklerin kullanıldığını, teröristlerin teknik imkânlarının geliştiğini, bu tür teknolojilere sahip birilerinin onlara yardım ettiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Konaşenkov, 3 Eylül’de Hmeymim Hava Üssü yakınlarında düşürülen militanlara ait insansız hava araçlarını (İHA) anlattı.

Bu İHA’ların menzilinin 150 kilometreye, uçuş irtifası da 4 kilometreye kadar çıkabildiğini belirten Konaşenkov, hava araçlarını gazetecilere göstererek “Bu çok ciddi bir durum” dedi.

Konaşenkov, dışarıdan biçimsiz görünse de bu İHA’lar üzerinde karmaşık tekniklerin kullanıldığını ve bunun için özel eğitim gerektiğini kaydetti.

Uçakların üzerinde navigasyon için yönetim sistemi, üç anten, mühimmatların bağlanması için özel konsollar bulunduğunu belirten Konaşenkov, bir başka İHA’da da dışarıdan bakıldığında sıradan beş litrelik bir benzin varili gibi görülen yakıt tahrik düzeneği bulunduğunu ifade etti.

Konaşenkov “Çok daha ilginç olanıysa mühimmat bırakma sistemi. Uçuş sırasında belirlenen noktaya bir buçuk-iki kilometreden mühimmat bırakabiliyor” dedi.

Militanların elindeki teknik imkânların geliştiğini de ekleyen Konaşenkov “Bunun belirli şema ve planlar üzerinden ilerlediğini anlıyoruz. Bu teknolojilere sahip birileri terör örgütlerine yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül’de üsse yaklaşan iki İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. 11 Ağustos’ta da üsse İHA’ların yaklaştığı ve altı İHA’nın imha edildiği bildirilmişti.