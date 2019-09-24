Rus Demiryolları: TCDD ile ortak projeler için önemli bir potansiyel görüyoruz

Rus Demiryolları (RJD) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ile ortak projelerin gerçekleştirilmesi bakımından önemli bir potansiyel gördükleri belirtildi.

RJD’den yapılan açıklamaya göre, şirket Genel Müdürü Oleg Belozyorov ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Moskova’da bir araya geldi. Taraflar görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki yük sevkiyatının arttığını belirtti.

İki ülke arasındaki yük sevkiyatı toplam hacmi RJD ağı üzerinden 2018 yılında 20.2 milyon ton oldu. Diğer yandan aynı yıl içinde iki ülke arasında 95 bin TEU (20 ayak eşdeğeri, 6.08 m’lik konteyner) taşındı, bu sayı bir önceki kıyasla yüzde 22.9 daha fazla.

Ortak projeler için büyük potansiyel görüldüğü kaydedilen açıklamada Belozyorov’un sözleri şöyle aktarıldı: “Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret giderek daha hızlı gelişiyor. Demiryolları olarak hâlâ potansiyelimizi uygulamadığımızı düşünüyorum. Bu potansiyeli maksimum düzeyde gerçekleştirmeliyiz.”

Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için gümrük vergisi teşviklerinin yanı sıra Bakü-Tiflis-Kars koridoru altyapısının geliştirilmesi gerektiğini savunan taraflar, bunun sevkiyat sürelerini kısaltacağı, güzergâhın cazipliğini arttıracağını ve istenen miktarda sevkiyat hacmini çekeceğinde mutabık kaldı.

“Tüm bunlar düzenli konteyner sevkiyatı trafiğinin sağlanmasına katkıda bulunacak. Bu da Türkiye’yi, doğudan Avrasya koridorları sistemine bağlayacak” denilen açıklamada Belozyorov ve Uygun’un uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliğine de değinip, demiryolları alanında standardizasyon ve dijitalleşmeye özel önem verilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.