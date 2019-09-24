BM Genel Kurulu’na katılacak Rus heyet üyelerine vize vermeyen ABD’nin Büyükelçi Yardımcısı Rus Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’ın New York’taki BM Genel Kurul Toplantısı’na katılacak Rus heyetin üyelerine vize verilmemesi nedeniyle protesto notası vermek için ABD’nin Rusya Büyükelçisi Yardımcısı’nın bakanlığa çağrıldığını söyledi. Kremlin’den de durumla ilgili sert yanıt verilmesi gerektiği açıklaması geldi.

Rus basınının aktardığına göre, Ryabkov, BM Genel Kurulu’na katılacak Rus heyet üyelerine vize verilmemesi ile ilgili bakanlığa çağrılan ABD’nin Rusya Büyükelçi Yardımcısı’na protesto notası verildiğini belirtti.

‘VİZEYİ BİR AYRICALIK OLARAK GÖRÜYORLAR’

Ryabkov, “BM Genel Merkezi’nin bulunduğu bölgelere giriş koşullarının düzenlendiği anlaşmadaki yükümlülüklerin ABD tarafından kaba biçimde ihlal edildiğini düşünüyoruz. ABD’liler, ABD vizesinin Washington hükümeti tarafından başka ülkelere bahşettiği bir tür ayrıcalık olduğu iddiası üzerinden mantık yürütmeyi seviyor. Ancak aslında BM kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, ülkeler tarafından gönderilen herkese vize verilmesi, ev sahibi taraf için bir zorunluluk. Mevcut durumda ABD, bunu ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

‘MOSKOVA VE BM SERT YANIT VERMELİ’

ABD’nin uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bunun hem Moskova hem de BM tarafından sert yanıt verilmesi gereken kabul edilemez bir durum olduğunu kaydetti.

Peskov “Bu endişe verici bir durum, bu tür davranışlar kabul edilemez ve uluslararası sorumlulukların doğrudan ihlali. Zira mevzu bahis karşılıklı bir ziyaret, Rus heyetin BM Genel Kurulu’na yapacağı ziyaret. ABD’nin Genel Kurul toplantısına gitmek isteyen kişilere bir kısıtlamada bulunma hakkı yok. Bu kural ihlal edildi ve bu duruma karşı hem Moskova hem de BM sert yanıt verilmeli” dedi.

New York’taki BM Genel Kurul toplantısına katılacak bir dizi Rusya Federasyon Komitesi üyesine ABD vizesi verilmedi. Üyeler arasında Komite’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de bulunuyor. Kosaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada belgelerin verildiğini, ancak heyetten 10 üyeye izin verilmediğini ifade etti.