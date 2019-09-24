Maduro: Halklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek için ‘anavatan Rusya’ya geldik

Twitter hesabından açıklama yapan Maduro “Halklarımız arasındaki tarihi ve olağanüstü olumlu ilişkiler ile saygıyı güçlendirmek için anavatan Rusya’ya geldik. Uzun yıllardır kurmuş olduğumuz kardeşlik, Venezüella için refah bir geleceğin kurulması için temel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 24, 2019

​Açıklama ile birlikte havalimanında çekilen iki fotoğraf paylaşıldı.

Maduro gece saatlerinde Maduro “Bu gece, birkaç saat içinde Rusya’ya gideceğim. Dostumuz, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ekibinin yanı sıra bir grup iş adamıyla görüşeceğim. İkili ilişkilerimizin dinamiğini inceleyeceğiz ve ekonomi, kültür ve sosyal alanda işbirliğimize ivme kazandıracak yolları arayacağız” demişti.