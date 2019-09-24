Rusya: İstanbul’daki terörle mücadele konferansına Katar, Irak ve Libya’nın davet edilmesini destekliyoruz

Volodin “Görüş ayrılıklarımıza rağmen çözüm gerektiren sorunları sakin biçimde tartışabiliyor, değerlendirebiliyoruz” dedi.
Şentop’la bu yıl üçüncü görüşmelerini yaptıklarına dikkat çeken Volodin “Sizinle belirli problemleri çözebilmemizi sağlayan daha dar formatlarda görüşüyoruz. Her yıl bir araya geliyor, ortak sorunumuz olarak gördüğümüz konuları ele alıyoruz. Ortak tehditler, terörle mücadele, güvenlik konuları gibi…” dedi.
İstanbul’da yapılacak konferansa değinen Volodin, şöyle devam etti: “Katılımcılar aracında başta Rusya, Türkiye, Çin, Pakistan, İran ve Afganistan’ın olduğunu göz önünde bulundurursak, bu formatı genişletme vakti geldi. Sizinle konuştuğumuz gibi, Türkiye’nin katılımcılar arasına Katar’ın dahil edilmesi teklifini destekliyoruz. Ayrıca İran parlamentosundan temsilcilerin, Irak ve Libya’nın da dahil edilmesi teklifini desteklemenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Kendi açımızdan da görüşmeler için Afganistan’la sınırı olan Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin davet edilmesini teklif ediyoruz.”
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