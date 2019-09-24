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18:36 24 Eylül 2019
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    Dmitriy Peskov

    Peskov’dan hakkında hapis cezası kararı verilen protestocular hakkında açıklama: Polise plastik bardak dahi atamazsınız

    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 8 Eylül’deki yerel seçimler öncesi Moskova’da gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde devlet görevlilerine karşı şiddet uygulanmasına ilişkin yargı süreçleriyle ilgili açıklamada bulundu.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
    Peskov: Protestoculara karşı orantısız güç kullanımı kabul edilemez, ancak Moskova’daki kargaşanın önüne geçilmeliydi
    Moskova Ekonomi Yüksekokulu’nda öğrencilerle konuşan Peskov, polis ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) güçlerine bir şey atılmaması gerektiğini ifade etti.

    Peskov “Protestolarda güvenlik güçlerine bardak atan biri vardı. Biliyorsunuz, ABD’de olsa onu vururlardı, ne bir mahkeme ne bir soruşturma olurdu. Polis de bunun için ödül alırdı. Rosgvardiya, polis güçlerine plastik bardak atılmamalı. Yasak, kanun bu” dedi.

    Peskov, ABD’de yasa gereği polise gazete ya da bardak atılması halinde, olayın failine karşı silah kullanılabileceğini ifade etti.

    Kremlin’in ‘kitlesel ayaklanma’ ve ‘izinsiz gösteri’ konusunda bir ayrım gözetip gözetmediği sorusunu yanıtlayan Peskov “Mevcut durumda tek bir şey söyleyebiliriz. Bunlar, yasanın ihlal edildiği izinsiz gösterilerdi. Bu açık bir gerçeklik, geri kalanı ise mahkeme kararı ve muamelelerini ilgilendiriyor” dedi.

    Moskova Kent Meclisi seçimlerinde kayıtları yapılmayan adaylar nedeniyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, devlet görevlilerine karşı şiddet uygulandığı gerekçesiyle cezai dava başlatmıştı.

    Protestolar nedeniyle yargılanan isimlerden olan Yevgeniy Kovalenko hakkında, polisi ittiği ve çöp kutusu attığı için 3.5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

    İvan Podkopayev da polislerin yüzüne biber gazı sıktığı için yargılanmış ve üç yıl cezaya çarptırılmıştı.

    Danila Beglets hakkında da gözaltı sırasında polise şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki yıl hapis kararı verilmişti.

    Yegor Jukov da aynı sebepten üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Konstantin Kotov dört yıl, Ustinov da üç buçuk yıl hapis cezası almıştı. Ustinov, savcının talebinin kabul edilmesinin ardından temyiz duruşmasına kadar gözaltı merkezinden salıverilmişti.

    Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

    Rusya’daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

    Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

    Sunduğu imzaların yüzde 10’dan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.

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